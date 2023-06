Gamboa oficializado na Polónia com contrato de três épocas

Gamboa aventura-se no futebol polaco

Médio português apresentado pelo Pogon Szczecin.

João Gamboa foi oficializado como reforço do Pogon Szczecin, clube do principal campeonato polaco, com um contrato válido por três temporadas.

O médio português de 26 anos terminou a ligação ao Leuven, clube belga que tinha cedido o jogador ao Estoril na segunda metade de 2022/23.

Gamboa, que antes já tinha representado o clube canarinho, regista ainda passagens por Chaves, Marítimo, Braga e Varzim enquanto sénior.