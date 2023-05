Galtier, treinador do PSG, aborda os rumores em torno de Bernardo Silva

Médio do Manchester City tem sido apontado como alvo do campeão francês.

Bernardo Silva, em alta no Manchester City, depois do bis frente ao Real Madrid (4-0), na segunda mão das meias-finais da Champions, tem sido associado ao PSG. E esse foi um tema abordado esta sexta-feira por Christophe Galtier, treinador do emblema francês.

"É um jogador que descobri quando cheguei ao Mónaco, quando Luís Campos o contratou. É um jogador claramente interessante, mas repito: é um jogador do Manchester City", declarou.

Galtier mostrou-se concentrado nos encontros que a equipa tem pela frente até final da temporada. "Estou apenas focado nos três últimos jogos, especialmente no próximo. Quanto à construção do plantel, grande parte do trabalho está a ser feito por Luís Campos e pelo presidente. Neste momento, estou focado no Auxerre e nos dois últimos jogos", afirmou.