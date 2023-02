Galtier defende reforços de verão: "Vitinha já esteve num nível muito alto..."

Treinador do PSG abordou as críticas internas de que Luís Campos tem sido alvo em relação aos reforços contratados no mercado de verão, entre os quais o internacional português, que deixou o FC Porto a troco de 40 milhões de euros e tem atravessado um momento negativo no clube.

Christophe Galtier abordou esta sexta-feira os rumores da imprensa francesa que apontam para críticas no seio do PSG na direção de Luís Campos, conselheiro para o futebol parisiense, com base nas contratações realizadas no último mercado de verão, entre as quais a de Vitinha.

"Eu vejo as críticas. Vestir a camisola do PSG é difícil, ainda para mais quando se é estrangeiro e se chega mais tarde ao grupo. A história do PSG demonstra que muitos grandes jogadores demoraram mais a adaptar-se do que as pessoas esperavam. Não acontece num ano. Tem a ver com a importância do clube, com o peso da camisola, com o ambiente, com a cidade, à qual os jogadores precisam de tempo para se adaptar", explicou o treinador, em conferência de imprensa.

"Vitinha está a viver um período difícil, tal como toda a equipa. Toda a gente falou bem dele durante os primeiros três meses. Eu leio tudo. Podemos assumir que estamos um período menos bom por várias razões, entre elas o Mundial do Catar", acrescentou sobre o médio.

Galtier completou o raciocínio acusando a imprensa francesa de visar demasiado os reforços de verão que não são formados no clube, voltando a salientar o peso dos respetivos períodos de adaptação à Paris e a um novo campeonato.

"Vou ser específico. Fabian Ruiz e Carlos Soler chegaram mesmo no fim da janela de transferências, atrasados em relação ao trabalho que estávamos a fazer. Têm ficado para trás em todas as áreas, preparação, adaptação... E estamos a falar de jogadores internacionais. Por outro lado, não falam do Mukiele. Porquê? Por ser um parisiense que conhece o campeonato francês e que não teve problemas de adaptação e integração, sente-se em casa. Não podemos colocar todos os males da terra em cima dos reforços. Vitinha já esteve num nível muito alto, agora está menos bem. Mukiele integrou-se muito rapidamente porque é parisiense e francês, conhece a cidade e o ambiente", referiu Galtier.

Comprado ao FC Porto no verão passado por 40 milhões de euros, Vitinha tem feito parte de um ciclo negativo de resultados que já não se assistia no PSG desde 2011, após ter sido eliminado pelo Marselha (1-2) nos quartos de final da Taça de França, seguindo-se nova derrota com o Mónaco (1-3), no campeonato, e outra na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na receção ao Bayern (0-1).

Na presente temporada, o internacional português, de 23 anos, soma uma assistência em 32 jogos disputados pelo gigante parisiense.