Gabriel Jesus elogia Abel Ferreira: "É muito parecido com Guardiola..."

Depois de se ter lesionado durante o Mundial'2022, o avançado do Arsenal fez parte da sua recuperação no centro de treinos do Palmeiras, seu antigo clube, onde teve a oportunidade de assistir ao trabalho do técnico português.

Gabriel Jesus, avançado do Arsenal, elogiou na segunda-feira a forma como Abel Ferreira conduz os treinos no Palmeiras, onde foi formado, comparado a sua metodologia à de Pep Guardiola, que o orientou durante seis anos no Manchester City.

Em conversa para o programa "Boleiragem", do canal brasileiro sportv, o internacional canarinho, de 26 anos, recordou quando, em janeiro, fez parte da recuperação de uma lesão sofrida no Mundial'2022 no centro de treinos do Palmeiras, tendo a oportunidade de assistir ao trabalho do técnico português.

"Treinei no Palmeiras e comecei a entender o porquê [dos resultados]. Conversei com Abel Ferreira e a equipa técnica e o trabalho deles aproxima-se muito do que é feito na Europa, são muito capacitados. Ele [Abel Ferreira] é muito parecido com Guardiola na questão da intensidade. Pelo que eu falei com ele e com o Dudu [extremo do Palmeiras], pude sentir isso. Eles querem sempre mais, querem ganhar todos os jogos, conquistar títulos e melhorar os seus números. E são pessoas incríveis", elogiou.

Apesar de ter deixado o Palmeiras em 2016, rumo ao Manchester City, Gabriel Jesus garantiu que não foi a última vez que vestiu a camisola do clube, prometendo regressar e não para pendurar as chuteiras.

"Eu quero voltar ao Palmeiras, mas não para encerrar a minha carreira. Penso em voltar para jogar e conquistar mais títulos pelo clube. Não sei quando, mas vou voltar a vestir a camisola do Palmeiras", sentenciou.