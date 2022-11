Gabri confia em Carvalhal: "Tenho a certeza que vai correr bem"

Jovem médio, de apenas 20 anos, destaca a capacidade que o português tem em apostar nos mais novos

Carlos Carvalhal chegou há pouco tempo a Vigo e ao Celta, mas o plantel confia no trabalho do português. O jovem médio Gabri foi o porta-voz.

"Carvalhal? Parece-me bem e gosto das suas ideias. Estou também encantado com o que ele disse sobre apostar nos jovens. Tenho a certeza que vai correr bem", afirmou, em entrevista à ESPN.

Nos dois jogos já realizados, Carlos Carvalhal somou um desaire e um empate, diante de Osasuna e Rayo Vallecano, respetivamente. O último jogo antes do Mundial é na Taça do Rei, diante do Algar Surmenor.