Avançado desentendeu-se com o médio Arão depois do apito final do encontro com o Goiás.

O Flamengo empatou a dois golos em casa do Goiás, depois de ter estado com uma vantagem de dois golos. No final do encontro, Arão e Gabigol pegaram-se em pleno relvado, numa situação que foi abordado por Jorge Jesus.

"Os grandes jogadores não são só os grandes jogadores tecnicamente e taticamente, também são os que têm o equilíbrio emocional acima do normal. Esse é um aspecto em que tenho de trabalhar com o Gabigol", afirmou o técnico do Flamengo.

"Sofres dois golos nos últimos cinco minutos e toda a equipa ficou stressada. Como é normal nesta equipa, todos têm opinião e todos cobram uns aos outros. Não foi mais do que isso, foi no calor do jogo. O futebol é um desporto com muita emoção no momento, não há timeouts para arrefecer. Faz parte dos grandes jogadores e grandes equipas", disse ainda Jesus, que viu quebrada uma série de cinco vitórias seguidas.