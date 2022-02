Gabigol elogia Paulo Sousa: "Há muito tempo que não aprendia tanto"

Gabigol, goleador do Flamengo

Declarações do avançado em defesa do treinador português do Flamengo

Autor de um dos golos do Flamengo na vitória sobre o Audax por 2-1, relativa ao campeonato carioca, Gabriel Barbosa elogiou o papel de Paulo Sousa, técnico recém-chegado ao clube e que foi apelidado de "burro" por alguns adeptos. "Estou muito feliz, há muito tempo que não aprendia tanta coisa em tão pouco tempo. Ele [Paulo Sousa] tem mais coisas para ensinar e mais coisas para passar de novo. É ter um pouquinho de paciência não só com ele, mas também connosco por causa das mudanças", disse.

Gabigol, em declarações à Fla TV, apelou ainda que os adeptos revelassem calma. "Há que perceber que é um momento de reformulação. Chegou um treinador muito, muito bom mesmo e vamos criando laços, não só pessoais, como dentro de campo. Tem que haver calma. Nós jogadores estamos muitos felizes, estamos a crescer e temos aprendido a cada jogo", referiu.