Gabigol defende Vítor Pereira: "Precisamos de trabalhar mais e falar menos"

Declarações do avançado após mais um resultado negativo do Flamengo, que, em casa, perdeu contra o Vasco da Gama, por 0-1, no Campeonato Carioca

Ao 15º jogo da temporada, o Flamengo sofreu a quarta derrota, perdendo, em casa, diante do Vasco da Gama, por 0-1, no Campeonato Carioca. Vítor Pereira voltou a ser criticado, mas Gabriel Barbosa nem quer ouvir falar da contestação ao português.

"Sempre a mesma pergunta. Estamos a trabalhar muito, a ajustar-nos, assim vamos melhorando nos jogos. [Vítor Pereira] é uma pessoa excecional. Precisamos de trabalhar mais e falar menos", explicou, logo após o encontro.

O internacional brasileiro já tem a receita para os próximos dias do Mengão.

"É trabalhar, trabalhar, trabalhar. Temos de ser calmos, frios, unidos e vencer o próximo jogo", referiu.

Recorde-se que a próxima partida de Vítor Pereira será o clássico contra o Fluminense, equipa que está a um ponto do Flamengo e da liderança do Campeonato Carioca.