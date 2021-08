Futuro imediato de João Virgínia não passa pelo Everton: as abordagens ao português

O guarda-redes de 21 anos do Everton tem interessados no segundo escalão inglês, assim como noutras ligas europeias. Objetivo é jogar mais e voltar mais forte ao emblema de Liverpool

O futuro imediato de João Virgínia passará por sair do Everton, havendo neste momento, segundo O JOGO sabe, abordagens quer do Championship, o segundo escalão inglês, quer de outras ligas europeias, mas em primeiras divisões.

O internacional sub-21 português estreou-se na época passada pela equipa principal dos toffees, onde alinhou em três partidas, mas o facto de voltar a partir com a concorrência direta do titular habitual da seleção inglesa Jordan Pickford e do também internacional pela Bósnia-Herzgozina Asmir Begovic retira-lhe margem para jogar e, assim, é entendido ser mais favorável ao jovem de 21 anos rumar a um clube onde tenha espaço como titular.

O Everton, com o qual João Virgínia tem contrato até 2024, acredita no potencial do jovem português e que, com o acumular de experiência, regressará mais forte para discutir a titularidade.