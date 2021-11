Futuro de Nuno é tema em Inglaterra e até apontam duas possibilidades

Treinador português está livre após ter deixado o Tottenham.

Livre no mercado depois de deixar o comando técnico do Tottenham no passado mês de outubro, Nuno Espírito Santo procura um novo desafio na carreira e o próximo passo do técnico português foi tema na imprensa inglesa.

Segundo escreveu o "The Sun", o treinador de 47 anos tem o desejo de abraçar um novo projeto na Premier League, campeonato onde entrou ao serviço do Wolverhampton. A publicação refere, todavia, que o agente Jorge Mendes acredita que um ingresso no campeonato francês pode ser mais viável, apontando mesmo o "The Sun" duas possibilidades: Lille e Lyon.

O primeiro é o campeão francês em título e é agora orientado por Jocelyn Gourvennec. Ocupa o 12.º lugar na Ligue 1, um posto bem abaixo do esperado. Já o Lyon, que tem Peter Bosz no comando técnico, segue no sétimo lugar do campeonato.

O percurso irregular em 2021/22 poderia originar uma mudança de treinador em ambos os clubes, sendo esta a ideia transmitida pelo referido jornal para indicar Nuno Espírito Santo como possível alternativa a breve prazo.