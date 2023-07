Futuro de Fábio Silva ainda é uma incógnita: "Se tiver de ficar..."

Avançado está de volta aos Wolves depois de uma época em que esteve emprestado ao Anderlecht e ao PSV Eindhoven

Entre Anderlecht e PSV Eindhoven, onde esteve cedido na última época, Fábio Silva fez 16 golos e seis assistências, estando agora a tentar reconquistar um espaço no plantel do Wolverhampton, mas com o futuro em aberto.

"Tenho pessoas a trabalhar comigo que cuidam desse tipo de coisas, como o meu empresário. Onde estiver, dou sempre o melhor, tento ajudar a equipa. Foi o que fiz aqui hoje [terça-feira]. Independentemente de ficar ou não, enquanto estiver aqui vou dar tudo. Se tiver de ficar, darei o máximo para ajudar a equipa e será sempre o segredo para continuar a evoluir e a ser melhor. Tento não focar-me muito no que gravita, tento focar-me no jogo e em aprender com a equipa técnica. [Julen Lopetegui] é um treinador novo para mim, tento absorver o que ele pretende. Se ficar, darei o meu melhor", assegurou.

