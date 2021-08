Futuro de Dalot resolvido: United rejeita proposta de empréstimo com opção de compra

Diogo Dalot marcou presença no Europeu com a camisola de Portugal

Investida do Dortmund não surtiu efeito. Solskjaer conta com o lateral.

Diogo Dalot vai prosseguir a carreira no Manchester United na época 2021/22. Isto porque os red devils rejeitaram uma proposta de empréstimo com opção de compra por parte do Dortmund, adversário do Sporting na fase de grupos da Champions.

Solskjaer conta com o lateral português e isso impede uma mudança de ares nesta janela de transferências, que encerra no próximo dia 31.

Dalot, 22 anos, esteve cedido ao Milan na época passada, tendo realizado 33 jogos e marcado dois golos no percurso ao serviço do clube italiano. Na atual campanha, ainda não somou qualquer minuto oficial pelo United.