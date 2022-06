Futuro de Carlos Carvalhal definido: treinador já foi oficializado

Abraça o projeto do Al Wahda, clube dos Emirados Árabes Unidos.

Carlos Carvalhal foi esta quarta-feira oficializado como novo treinador do Al Wahda, clube dos Emirados Árabes Unidos, confirmando-se a notícia adiantada por O JOGO. O ex-técnico do Braga assinou um vínculo válido por uma temporada, com início neste mês de junho de 2022.

Para o treinador trata-se de um regresso ao estrangeiro, depois de um ano no Rio Ave e duas temporadas no Braga. Antes destes três anos esteve emigrado, tendo treinado o Swansea (Premier League, em 2017), Sheffield Wednesday (de 2015 a 2017), Al Ahli (coordenador técnico de 2013 a 2015), Istambul BB (2012/13) e Besiktas (2011/2012).

No Al Wahda irá orientar os portugueses Fábio Martins, Adrien Silva e Rúben Canedo.