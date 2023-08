Futuro de Bernardo Silva praticamente fechado: novo contrato até 2026

Guardiola continua a contar com Bernardo Silva

Médio internacional português com acordo verbal para renovar com o Manchester City, segundo as mais recentes informações.

O futuro de Bernardo Silva parece cada vez mais claro. Desejado pelo Barcelona, o médio internacional português deve prosseguir a carreira no Manchester City e assinar um novo vínculo com o campeão inglês e europeu.

Segundo adianta Fabrizio Romano, jornalista especialista em questões de mercado, Bernardo alcançou um acordo verbal com os citizens e o novo contrato, válido até 2026, deverá ser firmado até ao final da próxima semana.

O jogador de 29 anos está em Manchester desde a época 2017/18 e em 2022/23 conseguiu saborear o título da Champions. A titularidade na Supertaça com o Arsenal e na deslocação ao terreno do Burnley já apontavam para a continuidade.