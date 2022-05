Futre vai dar rosto aos cartões de associado do Atlético em 2022/23

Ex-colchonero sucederá num lugar que foi ocupado por José Eulogio Gárate, Luis Aragonés e Adelardo Rodríguez.

Em homenagem ao legado criado por Paulo Futre nos espanhóis do Atlético Madrid, o rosto do antigo futebolista, "lenda e um dos grandes" da história rojiblanca, vai estar presente em todos os cartões de associado do clube da La Liga na época 2022/23.

"Não tenho palavras, estou muito entusiasmado. É outra grande homenagem que este clube me está a prestar", afirma Paulo Futre, citado pelos meios de comunicação do Atlético, na nota que oficializa o tributo, não inédito, ao ex-"craque" colchonero.

Futre sucederá, assim, num lugar que foi ocupado, nos últimos anos, por antigas figuras rojiblancas como José Eulogio Gárate (ex-avançado), Luis Aragonés (ex-jogador e treinador) e Adelardo Rodríguez (atleta com mais jogos pelo emblema), por ser "um dos antigos jogadores que deixou grande impressão nos adeptos" espanhóis.

"É muito mais que um cartão. Não há dinheiro no mundo que possa pagar isto [a homenagem do Atlético]. Não há nada que me faça mais feliz como este detalhe único", acrescentou Futre, no comunicado emitido, esta quarta-feira, pelo Atlético Madrid, cujo número de associados está fixado, atualmente, em 130 mil pessoas.

Futre ingressou no Atlético em 1987 e tornou-se, em pouco mais de seis anos (não consecutivos), num dos jogadores mais idolatrados pelos adeptos colchoneros, cativados pela capacidade técnica e espírito de entrega do ex-avançado português, que disputou 215 jogos oficiais como rojiblanco e venceu duas Taças do Rei.