Futre e a relação entre Félix e Simeone: "Estava enganado e agora vê-se"

Antigo jogador do Atlético analisou ainda o jogo dos quartos de final da Taça do Rei, em casa do Real.

Paulo Futre, antigo internacional português, voltou a comentar a relação entre João Félix e Diego Simeone e, como convidado do programa "El Larguero", reconheceu que estava enganado sobre o tema.

"Na última vez que falei sobre isto pensei que era só mais uma testemunha. Achei que [Simeone e Félix] tinham uma relação de pai e filho. Estava enganado e agora vê-se. Que haja um período de pausa, de reflexão, para que ele possa voltar. Espero que regresse ao Atlético e resolva as coisas com Simeone", afirmou o antigo jogador do emblema colchonero.

O Atlético joga em casa do Real na quinta-feira para os quartos de final da Taça do Rei. "É uma final. Se ganharmos a Taça e ficarmos nos quatro primeiros lugares, será uma grande temporada. O fator sorte é muito importante. Espero que não vá a penáltis", analisou Futre.