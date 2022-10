Fúria de Bruno Fernandes ao intervalo foi audível entre o staff do Manchester City

De acordo com o The Sun, o médio português gritou com os companheiros de equipa, pela forma como o Manchester United tinha jogado na primeira parte do dérbi.

A primeira parte do Manchester United no Etihad Stadium foi desastrosa, com o Manchester City a chegar ao intervalo a vencer por 4-0. E Bruno Fernandes e Lisandro Martínez terão sido dos mais frustrados com a situação.

Segundo o tabloide britânico The Sun, os gritos do médio e do defesa-central foram audíveis fora do balneário, no corredor de acesso, onde estavam presentes elementos ligados ao staff dos citizens.

Os red devils perderam o dérbi por 6-3.