Fulham espreita Europa e Marco Silva garante: "Não estamos surpreendidos..."

Marco Silva, treinador do Fulham, atual oitavo classificado da Premier League, concedeu uma entrevista à Sky Sports.

Fulham costuma lutar pela permanência na Premier League, mas nesta época está à espreita da Europa: "Esta época é provavelmente uma das mais importantes [de sempre] para nós. É muito importante que nos mantenhamos na Premier League e que comecemos a ser consistentes nesta divisão.

Vai defrontar o Manchester United nos quartos de final da Taça de Inglaterra: "Estamos muito satisfeitos com a nossa época até ao momento. Continuamos a adaptar-nos em todas as semanas para o desafio que nos espera. A posição no campeonato e os resultados são consequências disso. Os jogadores têm sido brilhantes, estão sempre disponíveis e prontos para começar do zero, mesmo quando nalguns momentos, não fazemos o nosso melhor jogo. Estão sempre prontos para ouvir e aprender".

Qual o segredo para este sucesso? "A Premier League exige muito. É preciso estar pronto para mostrar resultados todas as semanas e não estamos surpreendidos pelo nosso sucesso, mas neste momento não estamos focados na nossa classificação. Acreditamos em nós e sabemos que ainda temos muito espaço para melhorar. Mas dou o completo crédito aos jogadores e a todas as pessoas deste clube, temos de estar orgulhosos, mas ainda há 12 jogos por disputar".

Gastou 80 milhões de euros ao longo da época, uma "ninharia" comparada com os rivais: "Primeiro que tudo, escolhemos bem [os reforços]. Se olharem para o dinheiro que gastámos, não é comparável com a maioria dos clubes desta divisão. Em termos de gastos brutos, ainda é menor, porque vendemos dois jogadores importantes. Os reforços adaptaram-se muito bem. Claro que isso é fruto do nosso staff e do clube, por escolhê-los e tomar as melhores decisões. Eles adaptaram-se muito rápido e foram bem recebidos".