Fulham devolve Domingos Quina ao Watford antes do final do empréstimo

O Fulham devolveu o luso-guineense Domingos Quina ao Watford antes de concluído o período de um ano de empréstimo, anunciaram esta segunda-feira os cottagers.

"O clube confirma que o período de empréstimo de Domingos Quina chegou ao fim e o jogador regressa ao Watford. Quina fez quatro aparições pelo Fulham e queremos agradecer o seu empenho durante o período que esteve connosco", informou o Fulham no site oficial.

Domingos Quina iniciou a formação no Benfica, mas rumou a Inglaterra em 2012, ainda com idade de iniciado, onde passou pelos escalões de formação do Chelsea e do West Ham.

Em 2017/18 estreou-se pela equipa principal dos hammers, mas no ano seguinte rumou ao Watford, que na época passada emprestou o médio ao Granada, de Espanha, antes de o ceder, na presente temporada, ao Fulham.