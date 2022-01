Fulham, de Marco Silva, volta a golear (!) e sobe à liderança do Championship

Equipa orientada pelo técnico luso apontou 13 golos nas duas mais recentes jornadas do segundo escalão inglês

O Fulham, do treinador Marco Silva, recuperou de duas desvantagens para golear o Bristol City, por 6-2, aproveitando a derrota do Bournemouth para assumir a liderança da II Liga inglesa (Championship), na 27.ª jornada da prova.

Dois golos de Antoine Semenyo, aos 07 e 29 minutos, respetivamente, davam vantagem aos forasteiros por duas vezes, contudo o Fulham reagiu com um "hat-trick" do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic, aos 21, 41 e 45+1, além de golos do congolês Neeskens Kebano, aos 31 e 57, e de Fábio Carvalho, que nasceu em Portugal, mas tem dupla nacionalidade, aos 36.

Com este resultado, o Fulham totaliza 51 pontos em 25 jogos disputados no segundo escalão, mais dois pontos do que o Bournemouth, que perdeu, por 3-2, em casa do Luton, e que tem mais um desafio disputado.

A formação de Marco Silva está numa fase verdadeiramente produtiva. Nas duas mais recentes jornadas do Championship, apontou 13 golos, dado que cilindrou, na 25.ª ronda, o Reading por 7-0.