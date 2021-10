Fulham de Marco Silva vence e é terceiro no Championship

Marco Silva, treinador do Fulham

Redação com Lusa

Triunfo frente ao Queens Park Rangers.

O Fulham, equipa orientada pelo português Marco Silva, vence na receção ao Queens Park Ragers por 4-1, em jogo da 12.ª jornada do Championship, segunda divisão do futebol inglês, subindo provisoriamente ao terceiro posto.

A equipa do técnico luso chegou ao intervalo já em vantagem, depois de um golo do sérvio Aleksandar Mitrovic, logo aos 10 minutos, ainda permitiu a igualdade aos 55, com um golo de Lyndon Dykes, mas novo golo de Mitrovic, aos 67, e tentos de Bobby Reid e de Antonee Robinson, aos 71 e 90+1, respetivamente, ditaram o resultado final.

Com esta vitória, o Fulham chega ao terceiro posto, com 23 pontos, a dois do comandante Bournemouth, que ainda cumpre o seu compromisso desta ronda.