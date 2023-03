Fulham de Marco Silva marca terreno nas Big-5

Emblema onde milita ainda Palhinha, Cédric e Carlos Vinícius é o que soma mais pontos entre os promovidos nas maiores ligas

O Fulham é a equipa das cinco principais ligas europeias do ranking da UEFA que melhor campeonato está a fazer entre todas as que, nestes mesmo cinco países (Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha e França), subiram esta época à principal divisão.

Nas duas últimas vezes em que foi promovido à Premier League, o Fulham seria relegado de imediato ao Championship (2.ª divisão). Em 2018/19, fechou a época em 19.º lugar, com 26 pontos, e em 2020/21, terminou em 18.º lugar, com 28. Nos dois períodos, Scott Parker (atual treinador do Club Brugge, que esta terça-feira defronta o Benfica, no Estádio da Luz) era o treinador da equipa que, pelas subidas e descidas, ficou conhecida até esta época como a "equipa iô-iô" e, por isso, cotava-se como uma das favoritas à descida de divisão nas casas de apostas no último verão.

O conjunto liderado por Marco Silva e que conta com os jogadores Palhinha, Cédric e Carlos Vinícius, tem superado as previsões e entra no último terço da Premier League num surpreendente 7.º lugar. Aliás, esta noite, caso vença na visita ao Brentford), pode igualar o Liverpool na 5.ª posição, em zona europeia, e ficar a três pontos do Tottenham, que ocupa o 4.º lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões.

Para além de continuar na Taça de Inglaterra (defronta, no dia 19, o Manchester United nos quartos-de-final), o Fulham já soma 39 pontos - mais 11 do que o campeonato completo na última vez em que disputou a Premier League. É este registo - 7.º lugar, 39 pontos - que destaca a equipa londrina no "campeonato" dos Big-5, em comparação com as restantes formações das principais ligas que esta época ascenderam à principal divisão. A saber:

INGLATERRA

Fulham: 7.º lugar, 39 pontos

Nottingham Forest: 14.º lugar, 26 pontos

Bournemouth: 20.º lugar, 21 pontos

ALEMANHA

Werder Bremen: 11.º lugar, 30 pontos

Schalke 04: 17.º lugar, 19 pontos

ESPANHA

Girona: 11.º lugar, 30 pontos

Valladolid: 14.º lugar, 27 pontos

Almeria: 18.º lugar, 25 pontos

ITÁLIA

Monza: 10.º lugar, 32 pontos

Lecce: 15.º lugar, 27 pontos

Cremonese: 19.º lugar, 12 pontos

FRANÇA

Toulouse: 12.º lugar, 32 pontos

Auxerre: 17.º lugar, 22 pontos

Ajaccio: 18.º lugar, 21 pontos