Fulham de Marco Silva goleia e segura vice-liderança do Championship

O triunfo mantém a equipa londrina no segundo lugar, de acesso direto à Premier League.

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, goleou este domingo na visita ao histórico Nottinham Forest, por 4-0, em jogo da 14.ª jornada do Championship, a segunda divisão inglesa de futebol.

O triunfo mantém a equipa londrina no segundo lugar, de acesso direto à Premier League, a cinco pontos do líder Bournemouth, e com mais um do que o West Bromwich, terceiro, que no sábado venceu em casa o Bristol (3-0).

No jogo em Nottingham, em que a equipa da casa contou com o central português Tobias Figueiredo, o Fulham chegou à goleada com um autogolo de Spence, aos sete minutos, e golos de Aleksandar Mitrovic, aos 58 e 67, e Kebano, aos 61.