Fulham de Marco Silva ganha em Cardiff e lidera isolado o Championship

Marco Silva, treinador do Fulham

Redação com Lusa

Com 33 jogos disputados, o Fulham soma 70 pontos, mais nove do que o Bournemouth, que ganhou 2-1 ao Stoke City, mas que, no entanto, tem menos dois desafios.

O Fulham do treinador Marco Silva foi vencer este sábado ao terreno do Cardiff, por 1-0, mantendo-se na liderança isolada da segunda divisão inglesa, à 35.ª jornada.

Na sequência de um pontapé de canto, aos 40 minutos, o avançado sérvio Aleksandar Mitrovic marcou o único golo da partida, que permitiu o triunfo na visita ao País de Gales.

Com 33 jogos disputados, o Fulham soma 70 pontos, mais nove do que o Bournemouth, que ganhou 2-1 ao Stoke City, mas que, no entanto, tem menos dois desafios.

O Huddersfield, que em 19 de fevereiro ganhou por 2-1 em casa do Fulham, é terceiro do Championship, com 59 pontos em 35 partidas.