Fulham, de Marco Silva, escorrega e coloca liderança do Championship em risco

Marco Silva, treinador do Fulham

"Cottagers", que estiveram em vantagem, podem sair do primeiro lugar caso o vice-líder Bornemouth vença na 20.ª jornada do segundo escalão inglês

O Fulham voltou a marcar passo no Championship. Pela segunda jornada seguida na prova, a equipa orientada por Marco Silva cedeu dois pontos, ao empatar, a um golo (1-1), na visita ao modesto Preston North End, pelo que pode ser destronado do topo.

Decidido a regressar aos triunfos, após igualar-se ao Derby County na 19.ª ronda, os "cottagers" não perderam muito tempo e, aos 15', colocaram-se a vencer com um golo do defesa norte-americano Ream, que fora assistido por Seri, ex-Paços de Ferreira.

A vantagem tangencial favorável ao Fulham, que não contou com o português Ivan Cavaleiro na convocatória, trouxe (maior) esperança ao anfitrião e foi anulada aos 72', por intermédio do avançado galês Ched Evans, saído do banco de suplentes.

Cumprida a 20.ª jornada, o Fulham soma 43 pontos, mais dois do que o perseguidor e vice-líder Bornemouth, que tem 41 e menos um jogo, pelo que, em caso de triunfo deste, a equipa de Marco Silva perderá a liderança do competitivo Championship.