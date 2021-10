Fulham de Marco Silva derrota Cardiff e é segundo no Championship

Com a segunda vitória consecutiva na prova, a equipa do português beneficiou da derrota do West Bromwich para subir ao segundo posto.

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, venceu esta quarta-feira na receção ao Cardiff (2-0), num encontro da 13.ª jornada, e subiu à vice-liderança da segunda liga inglesa.

No Craven Cottage, e depois de um primeiro tempo sem golos, os londrinos, sem o avançado luso Ivan Cavaleiro, garantiram o triunfo com golos de Tom Cairney, aos 57 minutos, e Mitrovic, aos 63.

Com a segunda vitória consecutiva na prova, a equipa do português beneficiou da derrota do West Bromwich para subir ao segundo posto, com 26 pontos, a cinco do líder isolado Bournemouth.