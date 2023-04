Fulham com pressa de renovar com Marco Silva para afastar o Tottenham

Marco Silva já foi apontado ao comando técnico do Tottenham e o Fulham, na tentativa de segurar o treinador, estará pronto para iniciar as negociações para a renovação de contrato.

Marco Silva termina contrato com o Fulham em junho de 2024, mas o clube inglês está satisfeito com o treinador e pretende "amarrá-lo" por mais tempo. E o mais rapidamente possível, pois o alegado interesse do Tottenham "assusta" os cottagers.

O portal inglês Football Insider escreve que os responsáveis do Fulham estão prontos para iniciar as negociações e pretender que o português assine um contrato de longa duração. Isto numa altura em que o nome do ex-Sporting e Estoril já foi ligado aos spurs, que ainda não têm treinador para 2023/24.

Ainda assim, as negociações propriamente ditas poderão arrancar apenas daqui a algumas semanas, no final da época.