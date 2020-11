"Fui um miúdo difícil porque não queria só jogar com os mais velhos. Queria ser o melhor"

Bruno Fernandes, médio português do Manchester United

Bruno Fernandes, médio do Manchester United, recorda a infância e traça os objetivos no clube inglês.

A ambição foi, desde cedo, uma das características marcantes da personalidade de Bruno Fernandes. Em entrevista ao podcast UTD, o médio português recordou os primeiros passos no mundo do futebol, explicando que era um miúdo "difícil"... por querer sempre jogar com rapazes mais velhos.

"Fui um miúdo difícil porque queria sempre jogar com os mais velhos e o problema era que não queria só jogar com eles, queria ser o melhor de todos. Se fosse preciso fazer umas 'coxinhas' a algum deles, não queria saber, fazia", começou por contar o jogador do Manchester United, que mantém a vontade de vencer sempre.

Como tal, traça os objetivos no clube de Old Trafford. E não se contenta com pouco...

"Para um clube como o Manchester United, já passou desde a última vez que venceu a Premier League. A mentalidade tem de passar por vencer a Premier League, vencer a Champions, a Taça da Liga e a Taça de Inglaterra", rematou Bruno.