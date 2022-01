O treinador português Paulo Sousa chegou na manhã desta sexta-feira ao Brasil e falou em exclusivo à Flamengo TV.

Alegria por representar o Flamengo: "Estou muito feliz por estar aqui. Desde Portugal senti muito carinho da vossa parte e continuo a recebê-lo agora. Estou entusiasmado por estar aqui e por poder engrandecer ainda mais este clube que já tem uma grande incomparável. Espero inspirar, conquistar e unir toda a torcida [adeptos] em torno das vitórias. Agradeço todas as mensagens e todo o amor que me foi chegando. É uma honra e uma satisfação e tudo farei para ganhar títulos."

Recebeu livros sobre a história do Flamengo. Já conseguiu ler na viagem para cá? "Não consegui, mas fui lendo na diagonal. Sobretudo as partes sobre alguns jogadores importantes. Tenho vindo a seguir muito os jogos da época passada para ter conhecimento dos nossos jogadores, mas também dos adversários. Para poder antecipar um pouco o que nos espera já no final deste mês."

O convite para orientar o Mengão: "Estas possibilidades não acontecem muitas vezes na carreira de um treinador. O Flamengo esteve sempre presente em qualquer pessoa que ame o futebol, em todos os cantos do mundo. Fui sempre vivendo o Flamengo, mesmo quando ainda era jogador. É uma emoção total ter esta oportunidade, para mim e para a minha família. A forma como o Marcos Braz e o Bruno Spindel procuraram conhecer-me... é assim que tem de ser feito um grande trabalho. Há também a parte humana, da metodologia, de como trabalhamos... tivemos uma conversa durante uma tarde inteira até para lá da hora de jantar, onde abordámos toda a análise que eu fiz do plantel do Flamengo, onde achava que temos de melhorar. Porque temos muita qualidade, mas não é suficiente, é preciso trabalhar mais do que os outros para demonstrar essa qualidade."