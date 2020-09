"Fui jantar com o Bernardo e eu falava mal do Benfica, ele falava mal do Sporting"

Bruno Fernandes falou sobre a rivalidade entre jogadores e amigos, dando o seu exemplo e o de Bernardo Silva.

Bruno Fernandes, internacional português do Manchester United, falou esta segunda-feira sobre a rivalidade entre os adeptos dos chamados três grandes em Portugal, que considera "normal", dando o seu exemplo e o de Bernardo Silva, agora rivais em Manchester.

"A rivalidade é normal e as pessoas têm de perceber que é natural que os adeptos de uma equipa não queiram que a outra ganhe. No outro dia fui jantar com o Bernardo [Silva], jogava o Sporting e convidou-me para ver o jogo em casa dele. Nem prestou grande atenção, porque ele não é do Sporting, mas acabámos por discutir as nossas preferências. Eu falava mal do Benfica e ele falava mal do Sporting. São coisas que temos entre nós", afiançou o médio luso dos "red devils", que, antes de rumar a Inglaterra, representou o clube de Alvalade.