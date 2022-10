O antigo central do Vitória de Guimarães e do V. Setúbal foi lançado aos 29 minutos, mas foi expulso aos 40'.

Frederico Venâncio, antigo central do Vitória de Guimarães e do V. Setúbal, durou apenas 11 minutos em campo na visita do Eibar ao Saragoça, em jogo da oitava jornada da segunda divisão espanhola.

Lançado aos 29 minutos, o defesa viu cartão vermelho direto aos 40', após ter dado uma cotovelada na cara de um adversário num canto a favor dos visitantes.