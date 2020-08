Francisco Trincão foi bombardeado com perguntas... sobre Messi

Extremo escuda-se da atualidade, mas afirma que gostava que o argentino ficasse.

A apresentação de Trincão ficou marcada pelo volume de perguntas sobre Messi. Na turbulência, o português foi politicamente correto, mantendo-se à margem nas quatro perguntas que lhe fizeram sobre o futuro plantel do Barça para 2020/21.

"Logo veremos o que se passa. Só me concentro no que eu posso fazer", começou por dizer, assumindo depois que apreciava ter o argentino no balneário: "Não falei com Koeman ou com Messi ainda, mas claro que gostava que Messi ficasse porque o tenho como uma referência no futebol."

Quando questionado sobre as possíveis saídas de Suárez e um possível decréscimo de qualidade, Trincão defendeu-se também: "Estou aqui há duas semanas e quero fazer o meu trabalho, jogar muito e ser uma referência no Barcelona. O resto não me compete comentar."