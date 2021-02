Francisco Trincão tem carro novo e é uma autêntica bomba

Avançado português conduz agora um Lamborghini Huracan Evo.

Francisco Trincão, avançado do Barcelona, comprou um Lamborghini Huracan EVO. O jovem português deu a vitória ao Barcelona no domingo, com um golo na parte final do jogo frente ao Bétis, e nesta segunda-feira recebeu o 'brinquedo novo'.

"Entrega muito especial do espetacular Lamborghini Huracan EVO para o jogador do Barcelona Trincão. Aproveita e muito obrigado pela confiança!", pode ler-se nas redes sociais do concessionário que vendeu o carro.

Trincão, recorde-se, marcou um golaço que deu a vitória ao Barcelona no terreno do Bétis, jogo realizado ontem, domingo.