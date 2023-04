Francisco Ramos operado a fratura de tíbia e perónio: "Têm sido 14 dias deitado, medicação e muitas dores"

Francisco Ramos foi operado à fratura exposta da tíbia e perónio sofrida no campeonato da Polónia, a 15 de abril

Francisco Ramos, médio do Radomiak Radom, da Polónia, lesionou-se com gravidade a 15 de abril de 2023, no jogo da 28.ª jornada do campeonato polaco, frente ao Cracovia Krákow, equipa que venceu o jogo por 3-0.

O jogador de 28 anos, formado no FC Porto - com passagens por V. Guimarães, Santa Clara e Nacional - foi operado a uma "fratura multifragmentária em ambas as canelas", visto ter fraturado tíbia e perónio.

Esta sexta-feira, através das redes sociais, o médio partilhou o que têm sido estas duas semanas. Uma mensagem onde é notória a tristeza do médio. "Como a maior parte de vocês sabe, sofri no passado dia 15 , uma lesão muito complicada. Um momento como tantos outros, a fazer aquilo que mais gosto, condicionou aquilo que viria a ser a minha época até então feliz na Polónia. A fractura exposta da tíbia e perónio atirou-me para esta cama de onde ainda vos escrevo", começa por referir.

"Têm sido 14 dias deitado nesta cama, divididos entre medicação, muitas dores e quatro difíceis operações no sentido de me devolver a sensibilidade e mobilidade de outrora. Têm sido os piores dias de que me lembro e as dores não deram tréguas até hoje. Não tem sido fácil, de todos os desafios que tenho ultrapassado este é sem dúvida o mais difícil e o que me suscita mais incertezas", acrescenta Francisco Ramos.

"Vi colegas meus a passar por lesões difíceis, mas nunca imaginei a angústia e sofrimento que passavam. Hoje sou testemunha viva disso. É o lado pior desta profissão, aquele que ninguém quer estar. Sei que as palavras voam e só queria que estes dias também. Perdoem-me o desabafo, mas foi a forma que entendi ser a correcta para vos agradecer o apoio e o carinho", pode ler-se na publicação no Instagram.

"Apesar de nestas últimas duas semanas não ter dado resposta , a tudo o que me foi enviado , um grande obrigado a todos pelas mensagens, telefonemas e demonstrações de afecto que amenizam de alguma forma este desespero de não estar no meu País, nem de ouvir a nossa língua. Fazem-me sentir mais perto. Por agora, não sei se vou voltar mais forte, mas vou voltar certamente diferente e a valorizar coisas que (infelizmente) só uma experiência destas nos ensina. Que não me falte força e coragem", finalizou o médio.