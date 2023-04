Franceses garantem que não há dúvidas sobre o futuro de Luís Campos no PSG

Diretor desportivo português não só deve ficar no Parque dos Príncipes como deve ter ainda mais poder e influência no mercado de transferências

Luís Campos vai ficar mesmo no PSG. Apontado à saída depois de uma época de desilusão e maus resultados por parte do clube parisiense, o dirigente português tem a confiança da direção.

Segundo o L'Equipe, o diretor desportivo não só continuará no Parque dos Príncipes como terá ainda mais influência no mercado de transferências, depois de defesos em que não faltaram as tensões com Antero Henrique, como assinala o diário francês.

Recorde-se que o próximo mercado de transferências promete ser quente para o PSG, com a interrogação quanto à permanência de Lionel Messi e a renovação de Mbappé a serem os temas mais complexos.