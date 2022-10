França vai inaugurar complexo desportivo com o nome de Pedro Pauleta

Complexo Desportivo Pedro Pauleta será inaugurado no sábado, 22 de outubro.

Pedro Pauleta, antigo internacional português e antigo jogador de clubes como PSG e Bordéus, terá um complexo desportivo com o seu nome em França, mais precisamente na cidade de Nozay, em Paris.

A inauguração do Complexo Desportivo Pedro Pauleta está agendada para sábado, dia 22 de outubro, e contará com a presença do antigo avançado, que já esteve no local, conhecendo as instalações desportivas, nomeadamente o relvado sintético e as restantes estruturas de apoio.

A homenagem ao antigo internacional português surge como forma de reconhecimento do impacto que Pedro Pauleta teve e tem em França.