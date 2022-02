FPF felicita Marco Silva pela distinção de Treinador do Mês de janeiro do Championship

Em seis jogos, o Fulham, orientado pelo treinador português, venceu cinco e empatou um.

A Federação Portuguesa de Futebol recorreu ao seu site oficial para felicitar Marco Silva, treinador do Fulham, pela distinção de melhor treinador do mês de janeiro do Championship, segundo escalão do futebol inglês.

"O presidente da FPF, Fernando Gomes, felicitou o português Marco Silva, que orienta o Fulham, por ter sido eleito treinador do mês de janeiro no Championship, o segundo escalão do futebol em Inglaterra", pode ler-se.

No período em questão, o Fulham realizou seis jogos (um para a Taça de Inglaterra e cinco para o campeonato), tendo vencido cinco e empatado um.

O técnico, de 44 anos, assumiu o comando técnico dos cottagers esta temporada. Em 33 jogos, venceu 20.