FourFourTwo elege Abel Ferreira como o melhor treinador português

A revista elaborou um ranking dos 50 melhores treinadores a nível mundial, e o técnico do Palmeiras aparece à frente de nomes como José Mourinho, Marco Silva e Paulo Fonseca.

A revista FourFourTwo publicou esta terça-feira um ranking dos 50 melhores treinadores da atualidade a nível mundial, com Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, a ser o português mais bem cotado, no 26.º lugar.

O treinador do Palmeiras, que lidera de forma isolada o Brasileirão, é descrito como "uma lenda do futebol sul-americano" e aparece à frente de José Mourinho (35.º), Marco Silva (39.º) e Paulo Fonseca (45.º), os outros treinadores portugueses figurantes na lista.

O ranking é liderado por Pep Guardiola, que comanda o Manchester City, bicampeão inglês, acompanhado no pódio por Carlo Ancelotti, timoneiro do Real Madrid, campeão europeu, e por Jurgen Klopp, que orienta o Liverpool.