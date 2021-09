Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

PSG divulgou fotografia dos dois internacionais portugueses.

Nuno Mendes realizou esta quinta-feira o primeiro treino ao serviço do PSG, clube pelo qual trocou o Sporting no último dia mercado do mercado de transferências.

A "estreia" do lateral-esquerdo fez-se em dia de aniversário do compatriota Danilo, que completa 30 anos. O PSG fez questão de assinalar a data com uma fotografia dos dois internacionais portugueses nas redes sociais.