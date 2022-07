Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Entretanto jogador já veio esclarecer e tranquilizou os ânimos.

Fábio Vieira tirou uma foto com um adepto do Arsenal que deixou todos surpresos e atentos.

O jogador português aparece na imagem partilhada no Instagram com uma proteção no pé esquerdo, levantando suspeitas que pudesse estar lesionado.

No entanto, o próprio Fábio Vieira já veio esclarecer a situação e tranquilizar os adeptos, através de uma storie no Instagram. "Calma, malta. É apenas uma precaução! Estou bem e vou juntar-me à equipa do Arsenal para a pré-época muito em breve."