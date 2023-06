Ricardo Formosinho apresentado no The Strongest da Bolívia

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Ricardo Formosinho é o novo treinador da equipa boliviana. No fim de semana defronta o Nacional Potosí e na terça-feira estreia-se na Libertadores em casa do River Plate

Ricardo Formosinho, treinador português de 66 anos, foi apresentado no The Strongest, da Bolívia.

A estreia está marcada para sábado, contra o Nacional Potosí. Depois, na terça-feira, defrontará o River Plate, na Argentina, para a Taça Libertadores.

O técnico luso já treinou em Marrocos, Sudão, Malásia, Angola, Portugal, Arábia Saudita e Vietname, e foi adjunto em Inglaterra, além de olheiro em Espanha e coordenador técnico na Tunísia.

"Não temos tempo para mudar a estratégia, mas temos tempo para trabalhar a mente do jogador. A expetativa é ganhar. Sei que a Taça Libertadores não é fácil, mas o grupo está aberto e tudo é possível. Venho para o maior clube do país. Se jogarmos para ganhar, os nossos objectivos estarão sempre no topo. Sabemos o que queremos, mas sabemos ainda mais o que não queremos. Vamos procurar que a equipa seja mentalmente forte", afirmou na apresentação.