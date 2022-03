Fora do Mundial'2022, Queiroz deixa mensagem com tons de despedida ao Egito

Carlos Queiroz no jogo com o Senegal

Egito perdeu nas grandes penalidades com o Senegal e ficou fora do Mundial

Carlos Queiroz, selecionador do Egito, lamentou esta terça-feira que a equipa tenha perdido a final que a podia ter levado ao Mundial'2022 no Catar, deixando uma mensagem em jeito de despedida nas redes sociais.

"Perdemos esta final, que não é só uma final, mas também a qualificação [para o Campeonato do Mundo]. Não há muitas coisas para dizer, apenas uma palavra para os jogadores pelo jogo que fizeram. Parabéns ao Senegal", disse o português em declarações no final do jogo.

Mais tarde, numa mensagem nas redes sociais em jeito de despedida, o treinador português referiu que o "sonho acabou", deixando um agradecimento à federação egípcia pela "honra de ser selecionador".

"Demos o nosso melhor, mas hoje não foi suficiente. A todos os jogadores e membros do staff o meu reconhecimento e agradecimento. Vão estar sempre no meu coração e foi um privilégio trabalhar e ajudar profissionais tão dedicados e capazes", referiu.

No mesmo texto, Queiroz deseja "as maiores felicidades" e expressa "gratidão" para com todos os adeptos do Egito, terminando a mensagem com um "ao futuro".

O Senegal qualificou-se esta terça-feira para o Mundial'2022 ao vencer o Egito no desempate por penáltis.

Depois do Egito vencer na primeira mão da terceira fase africana de apuramento, por 1-0, no jogo da segunda mão, disputado em Diamniadio, o Senegal marcou um golo logo aos três minutos, apontado por Boulaye Dia, que deixou tudo empatado.

O jogo não teve mais golos e foi decidido nos penáltis, numa reedição da final da Taça das Nações Africanas (CAN), disputada em fevereiro, também decidida a partir da marca dos 11 metros e que foi favorável ao Senegal.

O Senegal voltou a vencer, por 3-1, numa noite de muito desacerto, em que até a estrela egípcia Salah falhou a respetiva grande penalidade, cabendo a Sadio Mané, companheiro de equipa no Liverpool, apontar o penálti decisivo.

O jogo ficou também marcado pelos lasers verdes apontados pelos adeptos aos jogadores egípcios durante todo o jogo, incluindo o momento decisivo das grandes penalidades.

O selecionador do Senegal, Aliou Cissé, estava feliz por conduzir a seleção ao Mundial, elogiando o desempenho dos seus jogadores.

"Estamos felizes. O nosso objetivo era a qualificação e podíamos tê-lo conseguido no tempo de regulamentar, dadas as hipóteses que perdemos. Quero agradecer o apoio dos adeptos", salientou.