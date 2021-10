Fonte: "Contratações do PSG? É desapontante e frustrante..."

José Fonte, capitão do Lille

Defesa português admite que a ida do argentino para a Ligue 1 beneficia a exposição mediática da mesma, mas cria um declive na disputa pelo troféu do campeonato francês

A defesa do título de campeão na Ligue 1 tornou-se, com o estrelar reforço do PSG, teórico principal candidato ao triunfo na prova, ainda mais difícil para o Lille. O português José Fonte, capitão dos dogues, não obstante ambicionar repetir "um dos maiores feitos" da carreira, aponta à discrepância de qualidade entre adversários.

"A nossa janela de transferências não foi a melhor e vês o PSG a contratar todos estes grandes jogadores. É um pouco desapontante e frustrante, mas lutamos com as armas que temos e é isso que vamos tentar fazer", referiu o defesa central, ao 'TalkSport'.

Pela frente, José Fonte irá, eventualmente, apanhar um dos mais temíveis avançados à escala mundial: Messi, claro está. O defesa admite que a ida do argentino para a Ligue 1 beneficia a exposição mediática da mesma, mas cria um declive na disputa pelo troféu.

"Por um lado, é bom para o campeonato ter o Messi. Toda a gente quer vê-lo a jogar. (...) Mas em termos de competitividade e de ter outras equipas a disputar o título, é difícil", considerou o futebolista português, campeão pelo Lille em 2020/2021.

A diferença de argumentos é evidente. Se o Lille contratou apenas Onana, Gudmundsson e Grbic, praticamente desconhecidos, o PSG recrutou Hakimi, Nuno Mendes, Wijnaldum, Messi, Sergio Ramos, Donnarumma. Dispensam apresentações.