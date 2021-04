Fonseca vai em três jogos sem ganhar e Juve fica pressionada para o dérbi

A Roma esteve a ganhar fora, mas o Sassuolo conseguiu o empate. Já na luta pelo pódio, Atalanta e Nápoles ganharam e distanciaram-se de Ronaldo, que joga hoje

Depois do empate do Milan em casa, a jornada 29 da Serie A prosseguiu e não da melhor forma para as cores nacionais. A Roma de Paulo Fonseca não foi além de um 2-2 fora, diante do Sassuolo e acumulou o terceiro jogo seguido sem ganhar no campeonato.

Pellegrini, aos 26', adiantou os romanos, Traoré igualou aos 57, antes de Bruno Peres devolver a liderança aos forasteiros, aos 69'. Raspadori, aos 85', igualou e conseguiu um ponto ao nono classificado, ultrapassado entretanto pelo Verona, que bateu o Cagliari.

Fonseca saiu da zona de apuramento europeu porque desceu a sétimo face à vitória do rival da cidade de Roma: a Lázio venceu por 2-1 a Spezia e tem agora mais um ponto do que os giallorossi.

Na luta pelo terceiro lugar, a Juventus joga fora com o Torino e vai mais pressionada para o dérbi de hoje, pois a Atalanta e o Nápoles, mesmo com dificuldades, ganharam. A turma de Bérgamo teve Muriel a bisar e aos 61 Zapata fez o 3-1, já depois do tento de Roberto Pereyra antes do intervalo. O golo de Stryger Larsen aos 70 ainda animou o encontro, mas a Atalanta garantiu mesmo a vitória, a terceira seguida, e tem agora mais três pontos do que a Juventus e está somente a dois pontos do segundo, Milan.

O Nápoles meteu a quarta seguida: ganhava por 3-1 ao intervalo (Insigne, Osimhen e Mertens fizeram os golos) mas o Crotone, por Simy, que bisou, e Messias igualou, já com Pedro Pereira em campo. Seria Di Lorenzo, aos 72', a dar o triunfo aos napolitanos.