Fonseca revela desafio: "Se alcançarmos um determinado número de pontos..."

Paulo Fonseca e André Gomes fizeram, esta sexta-feira, a antevisão ao jogo com o Lyon, da jornada 13 da Ligue 1. A equipa orientada pelo técnico português vem de uma série de três vitórias consecutivas e quer continuar a prolongar um registo inédito: 12 jogos consecutivos a marcar.



Frente ao Lyon, que marca a estreia de Laurent Blanc na condição de visitado, o treinador português espera um jogo muito difícil e um adversário motivado pela vitória na última jornada, em casa do Montpellier. Revela também um desafio lançado aos jogadores: "Se alcançarmos um determinado número de pontos nestes quatro jogos (até à paragem para o Mundial), vamos dar mais dias de férias".

"Depois do jogo com o Lorient, falámos com os jogadores. Mudámos algumas coisas, principalmente a nível defensivo, e os resultados têm sido bons. Para ganhar temos de ter esta atitude e este carácter em campo", defendeu Fonseca.



"Espero um jogo muito difícil, muito intenso. Quando entra um novo treinador a atmosfera é diferente. Também mudaram o sistema, alguns jogadores estão a ter mais tempo de jogo. Ganharam o último jogo, por isso espero uma equipa motivada", completou.

Paulo Fonseca não vai poder contar com Gudmundsson (pubalgia). Angel Gomes, Jonathan Bamba e Ounas estão em dúvida, mas devem recuperar.