Fonseca responde aos céticos: "Ainda acredito no quarto lugar"

Técnico da Roma refuta ter desistido dos lugares cimeiros

No sexto lugar da Serie A, cinco pontos abaixo dos melhores quatro em Itália, Paulo Fonseca responde às críticas e diz que ainda pensa em subir na tabela, a ponto de chegar à Liga dos Campeões. "Não, é o contrário. Os jogadores não pensam assim, não se contentam com o lugar que têm. Ainda acredito no pódio", explica o português na antevisão ao Sassuolo.

"Vai ser um jogo difícil, eles vão querer ter a iniciativa também. Para já, só pensamos no Sassuolo e estamos focados em ganhar", precisa, dizendo que só pensa no Ajax, um confronto para a Liga Europa na próxima semana, depois do jogo para o campeonato.

Smalling ainda não está pronto para jogar, mas Cristante, o médio ex-Benfica, está e, garante o técnico, vai jogar.

A Roma tem 50 pontos somados, estando a quatro da Juventus de Cristiano Ronaldo.