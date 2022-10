Fonseca e a vitória em Estrasburgo: "Não os deixámos fazer o jogo que sonhavam"

Declarações de Paulo Fonseca, treinador do Lille, após a vitória na casa do Estrasburgo (3-0), em jogo da 11ª jornada da Ligue 1.

Vitória: "Fizemos um bom jogo, novamente, tal como, de resto já sucedera diante do Lens. Estivemos bem na posse de bola na primeira parte, mas poderíamos ter sido mais rápidos e expeditos. Todavia, penso que tivemos mérito na vitória. Como disse aos meus jogadores, a equipa está em processo de crescimento. Fomos mais agressivos. A equipa trabalhou para recuperar a bola e poucas ocasiões de golo concedemos ao Estrasburgo, não os deixámos fazer o jogo que sonhavam. E foi muito importante para nós não sofrer golo algum. Felicitei os meus jogadores após o encontro, em especial os que entraram, vindos do banco, no decorrer da partida, pois ajudaram muito a equipa, tal como também já acontecera diante do Lens. Ajudaram, e a equipa pode melhorar com eles".

Jonathan David bisou: "Ainda podia ter marcado mais, teve mais do que chances para o conseguir. Trabalha muito e é um jogador inteligente, que percebe facilmente onde estão os espaços e procura a profundidade. Estou muito contente com o seu trabalho. Dá à equipa aquilo que ela verdadeiramente precisa".

Próximo jogo: "Agora, temos uma semana para preparar a receção ao Mónaco, no que promete ser um jogo muito interessante. Os jogadores estão a divertir-se e a aproveitar: vão ter dois dias de folga, merecem. Depois, é recomeçar o trabalho a pensar nesse jogo".