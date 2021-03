Treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, ficou sensibilizado e horrorizado com o sucedido a Rui Patrício

Rui Patrício sofreu um golpe duro na cabeça ao embater num colega de equipa, durante a partida com o Liverpool, e o técnico do reds, Jurge Klopp, foi apenas mais um dos que viu com temor o internacional português ser assistido.

No final da partida, o alemão relatou como viu os eventos: "Foi uma situação horrível. Falei com o pessoal do Wolves e estão algo otimistas. Foi um grande choque."