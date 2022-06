Luís Castro, treinador do Botafogo

Luís Castro recebeu ordem de expulsão ainda nos primeiros dez minutos do Internacional-Botafogo, após ter protestado com um penálti (e expulsão) assinalada a favor da equipa da casa. Os forasteiros, comandados pelo treinador português, venceram por 3-2.

Sobre a arbitragem: "Foi um dos dias mais complexos da minha trajetória como treinador. Na minha opinião, o penálti foi inexistente [1-0 para o Internacional aos 9 minutos]. E antes do segundo golo deveria ter havido um canto para o Botafogo. A equipa de arbitragem deveria ser sempre um agente pacificador do jogo e não um agente potencializador de tudo de mal que há no jogo. E acho que houve confusão de critérios e isso prejudicou a nossa equipa."

Expulsão: "Estranhei muito. Eu fui expulso com o árbitro a 30 metros de mim, sem saber o motivo, sem ter uma simples palavra, uma simples explicação. Mas, pronto, seguimos."

Sétimo lugar na tabela classificativa: "Não dá tranquilidade nenhuma, porque sei que o balanço das temporadas se faz no fim. Portanto, nunca estarei descansado. Esse jogo para mim já não é nada, a não ser um jogo que ficou na história."

Fluminense é o próximo adversário: "Acha que estou em condições de falar do Fluminense agora? [risos]. Depois dessa pancada toda que levámos, golos anulados para os dois lados, foi tanta coisa... mas para o jogo com o Fluminense temos muitas baixas, vai ser uma semana muito difícil."