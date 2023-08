Foi duas vezes internacional por Portugal e agora está livre no mercado

Dyego Sousa rescindiu contrato com o Almería.

O avançado internacional português Dyego Sousa chegou a acordo com o Almería para rescindir o contrato que ligava as partes até 2024, anunciou esta quarta-feira o clube do principal campeonato espanhol, em comunicado divulgado no site oficial.

Dyego Sousa, que completa 34 anos em setembro, chegou ao Almería em 2021/22, mas nas duas temporadas em que representou o clube nunca se conseguiu impor, sendo titular apenas em nove ocasiões. Nesse período, participou em 47 jogos e marcou cinco golos.

O avançado luso-brasileiro, que chegou a alinhar pela seleção portuguesa por duas vezes, em março de 2019, conta no currículo com passagens por Leixões, Tondela, Portimonense, Marítimo, Braga, Benfica e Famalicão, além de Interclube (Angola) e Shenzhen (China).